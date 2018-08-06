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У Валенсії німецькі проповідники-євангелісти не на жарт налякали пасажирів метро

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У метро Валенсії пасажирів не на жарт налякали проповідники
У метро Валенсії пасажирів не на жарт налякали проповідники / фото з відкритих джерел

Німецькі проповідники-євангелісти спричинили неабияку паніку в метро іспанської Валенсії. Суд прийняв рішення про арешт євангелістів з правом застави у розмірі 12 тисяч євро.

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ, повідомляє УП.

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Зазначається, що ввечері 4 серпня група людей увійшла до потяга на 3 лінії метро Валенсії і між станціями Хатіва і Аламеда почала "проповідувати". Ці особи почали вигукувати гасла на кшталт "Ви згорите в пеклі", "Ви всі грішники і помрете".

Деякі пасажири дуже перелякалися, оскільки сприйняли "проповіді" як серйозну загрозу.

Після зупинки потягу пасажири в паніці почали вибігати із вагона. Так, одна жінка отримала тілесні ушкодження через те, що їй задавили ногу в тисняві.

У понеділок, 6 серпня, суд Валенсії прийняв рішення про арешт євангелістів із правом застави у розмірі 12 тисяч євро. Арештованих звинувачують у створенні безладу у громадському місці.

Теги: Курйозні новини метро
Джерело: 24 Канал
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