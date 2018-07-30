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В Германии эвакуировали пассажиров поезда из-за неизвестного вещества

11 Читати новину українською
В Германии, полиция эвакуировала пассажиров скоростного поезда из-за подозрительного вещества
В Германии, полиция эвакуировала пассажиров скоростного поезда из-за подозрительного вещества / Иллюстративное фото

В городе Ашаффенбург, что в Германии, полиция эвакуировала пассажиров скоростного поезда из-за подозрительного предмета с неизвестной жидкостью. В одном из вагонов обнаружили чашку Петри с неизвестным веществом.

Об этом пишет Focus Online.

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После отправления поезда из баварского города Вюрцбург в Франкфурт-на-Майне в Гессене, один из пассажиров обнаружил в вагоне чашку Петри с неизвестным веществом (чашка Петри – неглубокий сосуд цилиндрической формы, сделан из пластмассы или стекла, широко используется для исследований в биологии для клеточной культуры, – "24") и сообщил об этом в пожарную службу. Поезд остановили на ближайшей станции и эвакуировали весь состав.

Специалисты, прибывшие на место, проверили воздух в вагонах на наличие веществ, которые могли бы угрожать здоровью пассажиров, но ничего не обнаружили.

По предварительной информации никто из пассажиров не пожаловался на плохое самочувствие.

Теги: Роман Насиров
Источник: 24 Канал
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