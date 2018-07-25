Отравление "Новичком": пострадавший британец впервые рассказал подробности

45-летний британец Чарли Роули, который пострадал от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в городе Эймсбери, за несколько дней до трагедии нашел запечатанную коробку от духов. Именно ее мужчина решил подарить своей сожительнице Дон Стерджесс.

Об этом пострадавший британец рассказал в интервью телеканалу ITV.

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Мужчина рассказал, что флакон с якобы духами выглядел дорого и девушка сразу узнала бренд. После того, как женщина нанесла его содержимое на запястья, пара оказалась в больнице.

"Где-то через 15 минут Дон сказала, что почувствовала головную боль, и спросила, есть ли у меня таблетки. Пока я осматривал квартиру она сказала, что чувствует себя странно и должна лечь в ванну, что мне тогда показалось немного странным. Я вошел в ванную комнату и нашел ее в ванне, полностью одетую, в очень больном состоянии", – рассказал Роули.

Он отметил, что не мог и подумать, что в запечатанной коробке от духов может быть "замаскировано и оставлено для публики" что-то нелегальное или опасное.

Британец также добавил, что вещество в бутылочке имело маслянистую структуру и совсем не пахло духами.

Также, Роули не помнит, как ему стало плохо, однако его друзья рассказали, что он начал спотыкаться, а изо рта пошла пена.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". 10 апреля из больницы была выписана Юлия Скрипаль, а 18 мая – уже самого экс-разведчика Сергея Скрипаля. Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

Впоследствии, 4 июля, в британском городке Эймсбери, которое располагается неподалеку от печально известного Солсбери, мужчина и женщина вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Потом выяснилось, что пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, а отравлены они были также "Новичком". Впоследствии женщина скончалась.

Что такое "Новичок"?

Это группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Их разработали в бывшем СССР в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии (ДСНДІОХТ), который располагался в Москве, а программа создания этих ядовитых веществ называлась "Фолиант". Агенты группы "Новичок" — одни из наиболее токсичных ядовитых веществ в мире. Это вещество нервно-паралитического действия, который поражает нервную систему человека. Если отравление не приведет к летальному исходу, оно может вызвать паралич. По словам бывшего сотрудника ДСНДиОХТ Вила Мирзоянова, по своим боевым характеристикам "Новичок" значительно превосходит известный VX, поскольку поражение от него является практически неизлечимым — люди остаются нетрудоспособными инвалидами. Последствия отравления будут продолжаться десятки и десятки лет. Даже если в организм попадет совсем небольшое количество вещества. Одежда может задержать отравление "Новичком", но если это вещество будет контактировать с открытой кожей даже на протяжении небольшого количества времени, то этого будет достаточно, чтобы произошло отравление.