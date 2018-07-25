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Отруєння "Новачком": постраждалий британець вперше розповів подробиці

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Постраждалий від отруєння "Новачком" британець Чарлі Роулі дав перше інтерв'ю
Постраждалий від отруєння "Новачком" британець Чарлі Роулі дав перше інтерв'ю / Фото з відкритих джерел

45-річний британець Чарлі Роулі, який постраждав від отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у місті Еймсбері, за кілька днів до трагедії знайшов запечатану коробку від парфумів. Саме її чоловік вирішив подарувати своїй співмешканці Дон Стерджесс.

Про це постраждалий британець розповів в інтерв'ю телеканалу ITV.

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Чоловік розповів, що флакон із нібито парфумами виглядав дорого і дівчина відразу впізнала бренд. Після того, як жінка нанесла його вміст на зап'ястя, пара опинилася в лікарні. 

"Десь через 15 хвилин Дон сказала, що відчула головний біль, і запитала, чи є у мене таблетки. Поки я оглядав квартиру вона сказала, що відчуває себе дивно і повинна лягти у ванну, що мені тоді здалося трохи дивним. Я увійшов у ванну кімнату і знайшов її у ванні, повністю одягнену, у дуже хворому стані", – розповів Роулі.

Він зауважив, що не міг і подумати, що в запечатаній коробці від парфумів може бути "замасковано і залишено для публіки" щось нелегальне або небезпечне.

Британець також додав, що речовина в пляшечці мала маслянисту структуру і зовсім не пахла парфумами. 

Також, Роулі не пам'ятає, як йому стало погано, проте його друзі розповіли, що він почав спотикатися, а з рота пішла піна. 

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль та його донька. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". 10 квітня з лікарні було виписано Юлію Скрипаль, а 18 травня – вже самого екс-розвідника Сергія Скрипаля. Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

Згодом, 4 липня, у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було також "Новачком". Згодом жінка померла.

Що таке "Новачок"?Це група хімічних агентів, що належать до класу фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Їх розробили у колишньому СРСР в Державному союзному НДІ органічної хімії та технології (ДСНДІОХТ), який розташовувався у Москві, а програма створення цих отруйних речовин називалася "Фоліант".

Агенти групи "Новачок" — одні з найбільш токсичних отруйних речовин у світі. Це речовина нервово-паралітичної дії, що вражає нервову систему людини. Якщо отруєння не приведе до летального результату, воно може викликати параліч. За словами колишнього співробітника ДСНДІОХТ Віла Мірзоянова, за своїми бойовими характеристиками "Новачок" значно перевершує відомий VX, оскільки ураження від нього є практично невиліковним — щонайменше люди залишаються непрацездатними інвалідами. Наслідки отруєння будуть тривати десятки і десятки років. Навіть якщо до організму потрапить зовсім невелика кількість речовини. Одяг може затримати отруєння "Новачком", але якщо ця речовина буде контактувати з відкритою шкірою навіть упродовж невеликої кількості часу, то цього буде достатньо, щоб сталося отруєння.

 

Теги: отруєння Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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