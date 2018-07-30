У Німеччині евакуювали пасажирів поїзда через невідому речовину

У місті Ашаффенбург, що у Німеччині, поліція евакуювала пасажирів швидкісного поїзда через підозрілий предмет з невідомою рідиною. В одному з вагонів виявили чашку Петрі з невідомою речовиною.

Про це пише Focus Online.

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Після відправлення поїзда з баварського міста Вюрцбург до Франкфурт-на-Майні в Гессені, один із пасажирів виявив у вагоні Чашку Петрі з невідомою речовиною (Чашка Петрі – неглибока посудина циліндричної форми, зроблена з пластмаси або скла, яка широко використовується для дослідів у біології для клітинної культури, – ред.) і повідомив про це в пожежну службу. Потяг зупинили на найближчій станції і евакуювали весь склад.

Фахівці, які прибули на місце, перевірили повітря у вагонах на наявність речовин, які могли б загрожувати здоров'ю пасажирів, але нічого не виявили.

За попередньою інформацією жоден з пасажирів не поскаржився на погане самопочуття.