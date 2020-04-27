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      В Германии люди смогут работать из дома даже после завершения карантина

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      У Німеччині люди зможуть працювати дистанційно після завершення карантину
      У Німеччині люди зможуть працювати дистанційно після завершення карантину / Unsplash

      Министр труда Германии Хубертус Хайль планирует представить законопроект, который даст право людям работать дома даже после пандемии коронавируса.

      Гайль зазначив, що пандемія дала можливість зрозуміти можливість роботи з дому, повідомляє Deutsche Welle.

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      За попередніми оцінками, наразі 8 мільйонів осіб – або чверть усієї робочої сили країни – працюють з дому в усій Німеччині. Це на 12% більше, ніж було до пандемії.

      Будь-хто, хто цього хоче і чиє робоче місце дозволяє це, повинен мати можливість працювати вдома – навіть коли пандемія коронавірусу закінчиться,
      – сказав Гайль.

      Гайль планує представити законопроєкт, який надасть право працівникам на роботу з дому, вже цієї осені.

      Що передбачає законопроєкт

      • Новий закон буде націлений на збільшення можливості дистанційної роботи, але не змусить компанії погоджувати це.
      • Закон пропонуватиме також можливість працювати дистанційно не постійно, а, наприклад, один чи два дні на тиждень.
      • Нові правила повинні діяти у майбутньому, аби робота "не відкушувала приватне життя".

      Додамо, що станом на 27 квітня у Німеччині 157 946 людей захворіли на коронавірус, з них майже 6 тисяч померли, ще 114 500 хворих одужали.

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус COVID-19 Бизнес Работа
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