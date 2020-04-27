В Германии люди смогут работать из дома даже после завершения карантина

Министр труда Германии Хубертус Хайль планирует представить законопроект, который даст право людям работать дома даже после пандемии коронавируса.

Гайль зазначив, що пандемія дала можливість зрозуміти можливість роботи з дому, повідомляє Deutsche Welle.

Важливо Повільно й обережно: як світ починає виходити з жорсткого карантину

За попередніми оцінками, наразі 8 мільйонів осіб – або чверть усієї робочої сили країни – працюють з дому в усій Німеччині. Це на 12% більше, ніж було до пандемії.

Будь-хто, хто цього хоче і чиє робоче місце дозволяє це, повинен мати можливість працювати вдома – навіть коли пандемія коронавірусу закінчиться,

– сказав Гайль.

Гайль планує представити законопроєкт, який надасть право працівникам на роботу з дому, вже цієї осені.

Що передбачає законопроєкт

Новий закон буде націлений на збільшення можливості дистанційної роботи, але не змусить компанії погоджувати це.

Закон пропонуватиме також можливість працювати дистанційно не постійно, а, наприклад, один чи два дні на тиждень.

Нові правила повинні діяти у майбутньому, аби робота "не відкушувала приватне життя".

Додамо, що станом на 27 квітня у Німеччині 157 946 людей захворіли на коронавірус, з них майже 6 тисяч померли, ще 114 500 хворих одужали.