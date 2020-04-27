15:51
27 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН

      У Німеччині люди зможуть працювати з дому навіть після завершення карантину

      -
      У Німеччині люди зможуть працювати дистанційно після завершення карантину
      У Німеччині люди зможуть працювати дистанційно після завершення карантину / Unsplash

      Міністр праці Німеччини Губертус Гайль планує представити законопроєкт, який надасть право людям працювати вдома навіть після пандемії коронавірусу.

      Гайль зазначив, що пандемія дала можливість зрозуміти можливість роботи з дому, повідомляє Deutsche Welle.

      Важливо Повільно й обережно: як світ починає виходити з жорсткого карантину

      За попередніми оцінками, наразі 8 мільйонів осіб – або чверть усієї робочої сили країни – працюють з дому в усій Німеччині. Це на 12% більше, ніж було до пандемії.

      Будь-хто, хто цього хоче і чиє робоче місце дозволяє це, повинен мати можливість працювати вдома – навіть коли пандемія коронавірусу закінчиться,
      – сказав Гайль.

      Гайль планує представити законопроєкт, який надасть право працівникам на роботу з дому, вже цієї осені.

      Що передбачає законопроєкт

      • Новий закон буде націлений на збільшення можливості дистанційної роботи, але не змусить компанії погоджувати це.
      • Закон пропонуватиме також можливість працювати дистанційно не постійно, а, наприклад, один чи два дні на тиждень.
      • Нові правила повинні діяти у майбутньому, аби робота "не відкушувала приватне життя".

      Додамо, що станом на 27 квітня у Німеччині 157 946 людей захворіли на коронавірус, з них майже 6 тисяч померли, ще 114 500 хворих одужали.

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Бізнес Робота Коронавірус COVID-19
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Заробітки за кордоном в час пандемії: хто кличе українців і скільки можна заробити
      сьогодні , 15:45 Заробітки за кордоном в час пандемії: хто кличе українців і скільки можна заробити
      Катерина Козачинська
      9 неймовірних серіалів, на які не шкода витратити час
      сьогодні , 15:05 9 неймовірних серіалів, на які не шкода витратити час
      Юлія Михайлова