В Германии началась встреча Путина и Меркель: фото

В Германии началась встреча Президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом сообщает ТСН.

Читайте также: Меркель призналась, чего ожидает от встречи с Путиным

Этот приезд значится как рабочий, а не как официальный. Поэтому отсутствуют почести, а переговоры происходят не в ведомстве федерального канцлера в Берлине, а за городом.



Ангела Меркель

Путина встретили несколько демонстраций, как и сторонники российского гостя с флагами так называемой "ЛНР", так и украинцы. Они держали плакат с требованием – отпустить Олега Сенцова.



Встреча Владимира Путина с Ангелой Меркель

По информации издания "Сегодня", глава немецкого правительства встретила российского президента на площадке перед Домом приемов. Лидеры обменялись рукопожатием, а после зашли в фойе Дома приемов, где российский лидер оставил памятную запись в книге почетных гостей.