У Німеччині почалася зустріч Путіна з Меркель: фото

У Німеччині почалася зустріч Президента РФ Володимира Путіна з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Про це повідомляє ТСН.

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Цей приїзд значиться як робочий, а не як офіційний. Тож відсутні почесті, а переговори відбуваються не у відомстві федерального канцлера у Берліні, а за містом.

Зустріч почалася із затримкою на півгодини. Приїзд є робочим, а переговори відбуваються не у відомстві федерального канцлера у Берліні, а за містом.



Ангела Меркель

Путіна зустріли кілька демонстрацій, як і прихильники російського гостя з прапорами так званої "ЛНР", так і українці. Вони тримали плакат з головною вимогою – відпустити Олега Сенцова.



Зустріч Володимира Путіна з Ангелою Меркель

За інформацією видання "Сьогодні", голова німецького уряду зустріла російського президента на майданчику перед Будинком прийомів. Лідери обмінялися рукостисканням, а опісля зайшли у фойє Будинку прийомів, де російський лідер залишив пам'ятний запис у книзі почесних гостей.