В Германии ограничат работу 8 аэропортов: куда лучше не лететь

Во вторник, 15 января, к протестам работников служб безопасности подключатся уже 8 немецких аэропортов. В некоторых из них забастовка будет круглосуточной, в других – с 2-хчасов ночи до 8-ми вечера.

Об этом предупредил профсоюз Ver.di.

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Отмечается, что кроме Франкфурта-на-Майне, предупредительные забастовки анонсированы в аэропортах Гамбурга, Мюнхена, Бремена, Лейпцига/Галле, Дрездена и Эрфурта. Также об ограничении в работе персонала заявили Ганновер и Мюнхен.

Интересно, что в некоторых аэропортах забастовка будет 24-часовой, в других – с 2-х часов ночи до 8-ми вечера. По подсчетам ассоциации аэропортов ADV, запланированные перерывы в работе коснутся не менее 220 тысяч пассажиров.

Руководство аэропортов советует пассажирам, которые планируют путешествия в этот день, перебронировать билеты на другие направления или дни. А тем, чьи рейсы не выпадут из расписания, обратить внимание на то, что прохождение контроля может занять гораздо больше времени. В любом случае, пассажиры должны связаться со своей компанией-перевозчиком и уточнить, не отменяется ли их рейс.

Напомним, 7 января сотрудники службы безопасности в двух аэропортах Берлина устроили забастовку, повлекшую нарушение в работе аэропортов. Работники профсоюза требуют, чтобы почасовая зарплата для всех работников, осуществляющих проверки безопасности, составила 20 евро.