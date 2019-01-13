23:37
13 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, 12 января
      Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко
      Вєсті.UA
      18:47, 12 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      В Германии ограничат работу 8 аэропортов: куда лучше не лететь

      28 Читати новину українською
      В Германии бастуют работники аэропортов
      В Германии бастуют работники аэропортов / Фото из открытых источников

      Во вторник, 15 января, к протестам работников служб безопасности подключатся уже 8 немецких аэропортов. В некоторых из них забастовка будет круглосуточной, в других – с 2-хчасов ночи до 8-ми вечера.

      Об этом предупредил профсоюз Ver.di.

      Читайте также: Украинцам, которые собрались лететь во Франкфурт, посоветовали перебронировать билеты: причина

      Отмечается, что кроме Франкфурта-на-Майне, предупредительные забастовки анонсированы в аэропортах Гамбурга, Мюнхена, Бремена, Лейпцига/Галле, Дрездена и Эрфурта. Также об ограничении в работе персонала заявили Ганновер и Мюнхен.

      Интересно, что в некоторых аэропортах забастовка будет 24-часовой, в других – с 2-х часов ночи до 8-ми вечера. По подсчетам ассоциации аэропортов ADV, запланированные перерывы в работе коснутся не менее 220 тысяч пассажиров.

      Руководство аэропортов советует пассажирам, которые планируют путешествия в этот день, перебронировать билеты на другие направления или дни. А тем, чьи рейсы не выпадут из расписания, обратить внимание на то, что прохождение контроля может занять гораздо больше времени. В любом случае, пассажиры должны связаться со своей компанией-перевозчиком и уточнить, не отменяется ли их рейс.

      Напомним, 7 января сотрудники службы безопасности в двух аэропортах Берлина устроили забастовку, повлекшую нарушение в работе аэропортов. Работники профсоюза требуют, чтобы почасовая зарплата для всех работников, осуществляющих проверки безопасности, составила 20 евро.

      Теги: Протесты авиация
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 13 января: пожар на химзаводе в Калуше, задержание похитителей мужчины в Киеве
      сегодня , 22:19 Главные новости 13 января: пожар на химзаводе в Калуше, задержание похитителей мужчины в Киеве
      117
      Путін гострить кігті на Білорусь, муйбутнє попів РПЦ та "п'яний" Порошенко : топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:00 Путін гострить кігті на Білорусь, муйбутнє попів РПЦ та "п'яний" Порошенко : топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1247
      Самые смешные мемы недели: расписка за секс , 9 яиц России, 2 левые ноги премьера Австралии
      сегодня , 20:01 Самые смешные мемы недели: расписка за секс , 9 яиц России, 2 левые ноги премьера Австралии
      627
      Увлекательное спасение туриста, Томос в Украине и новый закон о сексе – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Увлекательное спасение туриста, Томос в Украине и новый закон о сексе – топ-5 видео недели
      90
      Сучасне кобзарство: історія унікального музиканта і майстра з Харкова
      сегодня , 17:01 Сучасне кобзарство: історія унікального музиканта і майстра з Харкова
      Ukrainer 515
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Российские журналисты сконфузились с чествованием памяти Кастро
       28 ноября 2016 , 09:09 1
      О чем заявил Трамп во время Генассамблеи ООН: главные тезисы
       26 сентября 2018 , 00:36
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук