У Німеччині обмежать роботу 8 аеропортів: куди краще не летіти

У вівторок, 15 січня, до протестів працівників служб безпеки підключаться вже 8 німецьких аеропортів. У деяких з них страйк буде цілодобовий, в інших – з 2-ої години ночі до 8-ої вечора.

Про це попередила профспілка Ver.di.

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Зазначається, що окрім Франкфурта-на-Майні, попереджувальні страйки анонсовані в аеропортах Гамбурга, Бремена, Лейпцига/Галле, Дрездена і Ерфурта. Також про обмеження у роботі персоналу заявили Ганновера і Мюнхена.

Цікаво, що у деяких аеропортах страйк буде 24-годинний, в інших – з 2-ої години ночі до 8-ої вечора. За підрахунками асоціації аеропортів ADV, заплановані перерви в роботі торкнуться не менше 220 тисяч пасажирів.

Керівництво аеропортів радить пасажирам, які планують подорожі у цей день, перебронювати квитки на інші напрями чи дні. А тим, чиї рейси не випадуть з розкладу,звернути увагу на те, що проходження контролю може зайняти набагато більше часу. У будь-якому випадку, пасажири повинні зв'язатися зі своєю компанією-перевізником і уточнити, чи не скасовується їх рейс.

Нагадаємо, 7 січня співробітники служби безпеки в двох аеропортах Берліна влаштували страйк, що спричинив порушення у роботі летовищ. Працівники профспілки вимагають, щоб погодинна зарплата для всіх працівників, які здійснюють перевірки безпеки, становила 20 євро.