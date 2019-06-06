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      В Германии показали 50 изобретений, которым мир обязан Украине

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      Выставка "50 изобретений, которые Украина подарила миру"
      Выставка "50 изобретений, которые Украина подарила миру" / Фото из открытых источников

      Дискуссия посвящена достижениям Украины на пути в Евросоюз была проведена в Европейской академии города Варен. Также организаторы открыли выставку под названием "50 изобретений, которые Украина подарила миру" цель которой познакомить рядовых европейцев с вкладом Украины в развитие человечества.

      Посетители выставки смогли узнать, что благодаря Украине мир увидел самый большой в мире серийный пассажирский самолет "Мрия", а первый в истории серийный вертолет разработал конструктор Игорь Сикорский. На выставке также рассказали о электрическом трамвае и ряде других изобретений в сферах медицины, техники, информационных технологиях, которые являются неотъемлемой составляющей современного мира.

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      Атташе по вопросам культуры посольства Украины в Германии Ольга Мишкина отметила, что Украина – это значительно больше, чем короткий набор привычных для рядового европейца ассоциаций, поэтому процесс взаимного сближения имеет большие преимущества для обеих сторон, сообщил "Укринформ".

      світові винаходи українців
      Цель выставки – расширить знания европейцев о вкладе Украины // Укринформ

      В рамках дискуссии советник-посланник Посольства Украины в ФРГ Ростислав Огрызко выступил с докладом "Украина на пути в Европейский Союз". В результате проведения мероприятия местные власти выразили интерес к проведению совместных проектов с украинскими партнерами.

      50 винаходів, які Україна подарувала світу
      Выставка "50 изобретений, которые Украина подарила миру" // Укринформ

      Арт-проект "50 украинских изобретений, которые изменили мир", основан дизайн-студией Direct 96 в Second Floor Art Center совместно с Украинским кризисным медиа-центром.

      Выставку можно посетить виртуально на сайте арт центра.

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      Теги: Новости Украины Европа Новости политики
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