У Німеччині показали 50 винаходів, яким світ завдячує Україні

Дискусія присвячена здобуткам України на шляху до Євросоюзу була проведена у Європейській академії міста Варен. Також організатори відкрили виставку під назвою "50 винаходів, які Україна подарувала світу" мета якої познайомити пересічних європейців з внеском України у розвиток людства.

Відвідувачі виставки змогли дізнатися, що завдяки українцям світ побачив найбільший у світі серійний пасажирський літак "Мрія", а перший в історії серійний вертоліт розробив конструктор Ігор Сікорський. На виставці також розповіли про електричний трамвай та низку інших винаходів у сферах медицини, техніки, інформаційних технологій, які є невід’ємною складовою сучасного світу.

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Аташе з питань культури посольства України у Німеччині Ольга Мішкіна зауважила, що Україна – це значно більше, ніж короткий набір звичних для пересічного європейця асоціацій, тож процес взаємного зближення має великі переваги для обох сторін, повідомив "Укрінформ".



Мета виставки – розширити знання європейців про внесок України // Укрінформ

В рамках дискусії радник-посланник Посольства України у ФРН Ростислав Огризко виступив із доповіддю "Україна на шляху до Європейського Союзу". В результаті проведення заходу органи місцевої влади висловлювали інтерес до проведення спільних проектів з українськими партнерами.



Виставка "50 винаходів, які Україна подарувала світу" // Укрінформ

Арт-проект "50 українських винаходів, що змінили світ", започатковано дизайн-студією Direct 96 у Second Floor Art Center разом з Українським кризовим медіа-центром.

Виставку можна відвідати віртуально на сайті арт центру.