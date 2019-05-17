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      В Германии показали летающее такси на автопилоте

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      Летающее такси от компании Lilium
      Летающее такси от компании Lilium / lilium.com

      Немецкий стартап Lilium представил прототип пятиместного автономного летающего такси. Компания заявила, что это первая подобная разработка в мире.

      На сайте стартапа указано, что модель прошла первые испытания. Аппарат самостоятельно взлетел, повисел в воздухе и приземлился. В это время в салоне не было пассажиров, такси руководствовалось дистанционно с земли.

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      Разработка компании Lilium отличается от конкурентов количеством мест в салоне – их пять. Аппараты других компаний не берут на борт более двух человек.

      Такси оснащены 36 электрическими двигателями, что позволяет ему взлетать и приземляться вертикально. Одной зарядки хватает на час полета. Летающее такси может преодолеть 300 километров за час.

      Компания собирается выпустить модель в серию в середине 2020-х. Она планирует организовать сеть такси, которая будет работать по принципу Uber: найти ближайший свободный аппарат можно будет через приложение. В компании пообещали, что полета будет соответствовать стоимости поездки на обычном такси.

      Смотрите видео испытания беспилотного такси:

      Беспилотные летающие такси уже тестируются европейским авиаконцерном Airbus, компанией Uber и несколькими стартапами. Их сторонники утверждают, что такие такси помогут экономить время и снизят уровень загрязнения окружающей среды. Скептики водночис отмечают возможной опасности беспилотного транспорта.

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      Теги: авиация Стартап
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