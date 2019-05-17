У Німеччині показали літаюче таксі на автопілоті

Німецький стартап Lilium презентував прототип пятимісного автономного літаючого таксі. Компанія заявила, що це перша подібна розробка у світі.

На сайті стартапу зазначено, що модель пройшла перші випробування. Апарат самостійно злетів, повисіла в повітрі і приземлився. В цей час в салоні не було пасажирів, таксі керувалося дистанційно із землі.

Читайте також: Boeing закінчив оновлення програмного забезпечення літаків 737 MAX

Розробка компанії Lilium відрізняється від конкурентів кількістю місць в салоні – їх п'ять. Апарати інших компаній не беруть на борт більше двох осіб.

Таксі оснащено 36 електричними двигунами, що дозволяє йому злітати і приземлятися вертикально. Однієї зарядки вистачає на годину польоту. Літаюче таксі може подолати 300 кілометрів за годину.

Компанія збирається випустити модель в серію в середині 2020-х. Вона планує організувати мережу таксі, яка буде працювати за принципом Uber: знайти найближчий вільний апарат можна буде через додаток. У компанії пообіцяли, що польоту буде відповідати вартості поїздки на звичайному таксі.

Дивіться відео випробування безпілотного таксі:

Безпілотні літаючі таксі вже тестуються європейським авіаконцерном Airbus, компанією Uber і декількома стартапами. Їх прихильники стверджують, що такі таксі допоможуть економити час і знизять рівень забруднення навколишнього середовища. Скептики водночіс наголошують на можливій небезпеці безпілотного транспорту.