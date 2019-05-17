02:57
17 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: День бабака в Росії. Геї стрімко захоплюють РФ
      Вєсті Кремля
      22:08, 16 травня
      Вєсті.UA: Яку назву повинні мати політичні партії в Україні. Ляшко тікає з країни
      Вєсті.UA
      20:00, 16 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, 16 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Boeing закінчив оновлення програмного забезпечення літаків 737 MAX

      14 Читать новость на русском
      Boeing 737 MAX
      Boeing 737 MAX / Фото з відкритих джерел

      Американська компанія оголосила про повне оновлення програмного забезпечення літаків Boeing 737 МАХ та запевнила у їх повній безпеці.

      У прес-релізі на офіційному сайті Boeing зазначається, що в компанії також провели тестування на симуляторі та інженерні випробування. Наразі співробітники налітали понад 360 годин і зробили 207 польотів на літаках моделі 737 МАХ з оновленим програмним забезпеченням MCAS.

      Читайте також: Boeing приховував проблеми з літаком 737 MAX, – ЗМІ

      Серед іншого у Boeing зібрали додаткову інформацію та направили ​​її у Федеральне управління цивільної авіації США з повним звітом про результати досліджень. Після розгляду запиту, компанія обіцяє співпрацювати з адміністрацією для призначення дати випробувального польоту і подачі повної документації для сертифікації польотів.

      Безпека це наш чіткий пріоритет, тому ми провели всі випробувальні інженерні польоти для оновлення програмного забезпечення і готуємося до фінального сертифікаційного польоту,
      – заявив голова компанії Денніс Муйленбург.

      Він також додав, що у компанії переконані в безпеці та відмінній роботі нового програмного забезпечення та наголосив, що з ним літаки моделі 737 МАХ стануть "одними з найбезпечніших у світі".

      Муйленбург зазначив, що катастрофи, які відбулися, лише посилили відданість компанії цінностям безпеки, якості та чесності.

      Що не так із Boeing 737 MAX?10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.

      Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир. Причину катастрофи підозрюють у неправильному налаштуванні датчика кута, що передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.

      Офіційну причину авіакатастрофи в Ефіопії ще не названо. Але експерти вказують на схожість аварій в Індонезії та Ефіопії – через несправність автоматики.

      blog_ava
      На Донбасі загинув український оборонець з Івано-Франківська: фото
      16 травня
      2531
      Теги: Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії авіація Новини США
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 16 травня: дата інавгурації Зеленського і Вакарчук йде на вибори
      16 травня , 22:26 Головні новини 16 травня: дата інавгурації Зеленського і Вакарчук йде на вибори
      1297
      Странная математика: Россия не сможет обеспечить ЕС газом без украинской ГТС
      16 травня , 22:00 Странная математика: Россия не сможет обеспечить ЕС газом без украинской ГТС
      Злой Одессит 1123
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      16 травня , 17:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      976
      Зеленський і бізнес: чого бояться та на що розраховують українські підприємці
      16 травня , 21:10 Зеленський і бізнес: чого бояться та на що розраховують українські підприємці
      Євгенія Мазур 999
      Сценарії для Ради після інавгурації Зеленського: чи можливо уникнути розпуску?
      16 травня , 20:01 Сценарії для Ради після інавгурації Зеленського: чи можливо уникнути розпуску?
      Світлана Попова 2177
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук