Boeing окончательно закончил обновление программного обеспечения самолетов модели 737 MAX

Американская компания объявила о полном обновлении программного обеспечения самолетов Boeing 737 МАХ и заверила в их полной безопасности.

В пресс-релизе на официальном сайте компании отмечается, что в компании также провели тестирование на симуляторе и инженерные испытания. В настоящее время сотрудники компании налетали более 360 часов и сделали 207 полетов на самолетах модели 737 МАХ с обновленным программным обеспечением MCAS.

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Среди прочего компания собрала дополнительную информацию и направила ее в Федеральное управление гражданской авиации США с полным отчетом о результатах исследований. После рассмотрения запроса, компания обещает сотрудничать с администрацией для назначения даты испытательного полета и подачи полной документации для сертификации полетов.

Безопасность это наш четкий приоритет, поэтому мы провели все испытательные инженерные полеты для обновления программного обеспечения и готовимся к финальному сертификационного полета,

– заявил глава компании Деннис Муйленбург.

Он также добавил, что в компании убеждены в безопасности и отличной работе нового программного обеспечения и подчеркнул, что с ним самолеты модели 737 МАХ станут "одними из самых безопасных в мире".

Муйленбург отметил, что катастрофы, которые произошли, только усилили преданность компании ценностям безопасности, качества и честности.

Что не так с Boeing 737 MAX?10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. Погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.



Это уже вторая катастрофа Boeing 737-8 Max за последние 5 месяцев. 29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибли 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир. Причину катастрофы подозревают в неправильной настройке датчика угла, что передавал на бортовой компьютер ложную информацию о состоянии носа самолета относительно линии горизонта.



Официальную причину авикатастрофы в Эфиопии еще не назвали. Но эксперты указывают на сходство аварий в Индонезии и Эфиопии – из-за неисправности автоматики.