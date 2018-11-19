В Германии призывают закрыть сайт "Миротворец": известно почему

В немецком МИД требуют от Украины закрыть сайт "Миротворец". Известно, что накануне в стране резко осудили включение в списки этой базы экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

Требование к украинскому правительству о закрытии "Миротворца" высказал представитель МИД ФРГ Кристоф Бургер на брифинге в Берлине, передает Укринформ.

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Дипломат подчеркнул, что позиция Германии относительно закрытия сайта была выражена Киеву ранее.

Добавим, что экс-канцлер Германии Шредер попал в базу "Миротворца" за "попытку легализации захвата российскими оккупантами Крыма".

Отметим, что в 2016 году вокруг "Миротворца" уже разгорался скандал. Тогда на сайте опубликовали данные журналистов, которые получали от представителей оккупационных администраций на Донбассе аккредитации. После возмущения представителей украинских и иностранных СМИ, сайт заявил о своем закрытии. Однако тогда свою поддержку "Миротворцу" высказала ряд политиков, активистов и волонтеров, и проект возобновил работу.

Что такое "Миротворец"?

Это – неправительственная организация, которая занимается исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Ресурс составляет и публикует в открытом доступе базу, где указаны персональные данные людей, которые считаются сепаратистами или "агентами Кремля".