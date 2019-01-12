В Германии разбился легкий самолет, есть жертвы: фото

В субботу, 12 января, в Германии разбился легкий самолет. В результате инцидента погибло два человека. Точная причина падения самолета пока неизвестна.

Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

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Известно, что самолет упал в районе муниципалитета Обербарним, в земле Бранденбург.

Крах потерпел двухмоторный итальянский самолет Vulcanair. По предварительным данным полиции, пилот не справился с управлением, после чего авиасудно упало на поле и был полностью уничтожено. Мужчины погибли прямо на месте.

Точные причины аварии пока неизвестны. Место происшествия осмотрели криминалисты Восточного полицейского управления и федерального ведомства по расследованию авиакатастроф.



Обломки самолета