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      В Германии разбился легкий самолет, есть жертвы: фото

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      Авиакатастрофа в Германии
      Авиакатастрофа в Германии / Berliner

      В субботу, 12 января, в Германии разбился легкий самолет. В результате инцидента погибло два человека. Точная причина падения самолета пока неизвестна.

      Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

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      Известно, что самолет упал в районе муниципалитета Обербарним, в земле Бранденбург.

      Крах потерпел двухмоторный итальянский самолет Vulcanair. По предварительным данным полиции, пилот не справился с управлением, после чего авиасудно упало на поле и был полностью уничтожено. Мужчины погибли прямо на месте.

      Точные причины аварии пока неизвестны. Место происшествия осмотрели криминалисты Восточного полицейского управления и федерального ведомства по расследованию авиакатастроф.

      літак авіакатастрофа Німечина
      Обломки самолета

      Теги: Катастрофа авиация Жертвы
      Источник: 24 Канал
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