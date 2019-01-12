У Німеччині розбився легкий літак, є жертви: фото

У суботу, 12 січня, в Німеччині розбився легкий літак. В результаті інциденту загинуло двоє людей. Точна причина падіння літака наразі невідома.

Про це повідомляє Berliner Morgenpost.

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Відомо, що літак впав у районі муніципалітету Обербарнім, в землі Бранденбург.

Краху зазнав двомоторний італійський літак Vulcanair. За попередніми даними поліції, пілот не впорався з керуванням, після чого авіасудно впало на поле і було повністю знищене. Чоловіки загинули прямо на місці.

Точні причини аварії поки невідомі. Місце події оглянули криміналісти Східного поліцейського управління і федерального відомства із розслідування авіакатастроф.



Уламки літака