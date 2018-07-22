В Германии столкнулись 10 автомобилей: четверо человек погибли

Масштабное ДТП произошло на юго-западе Германии возле города Хайльбронна. В результате столкновения 10 автомобилей погибли по меньшей мере 4 человека.

Об этом сообщает Bild.

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Как сообщает полиция, еще четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, их эвакуировали с места происшествия на вертолете.

Известно, что среди автомобилей, которые столкнулись, было три микроавтобуса. Причины аварии пока неизвестны, полиция рассматривает версию плохих погодных условий.