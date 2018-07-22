У Німеччині зіткнулися 10 автомобілів: четверо людей загинули
Масштабна ДТП сталася на південному заході Німеччини біля міста Хайльбронна. У результаті зіткнення 10 автомобілів загинуло щонайменше четверо людей.
Про це повідомляє Bild.
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Як повідомляє поліція, ще четверо постраждали знаходяться у критичному стані, їх евакуювали з місця події на вертольоті.
Відомо, що серед автівок, які зіткнулися, було три мікроавтобуси. Причини аварії поки не відомі, поліція розглядає версію поганих погодних умов.
Джерело: 24 Канал
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