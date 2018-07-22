У Німеччині зіткнулися 10 автомобілів: четверо людей загинули

Масштабна ДТП сталася на південному заході Німеччини біля міста Хайльбронна. У результаті зіткнення 10 автомобілів загинуло щонайменше четверо людей.

Про це повідомляє Bild.

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Як повідомляє поліція, ще четверо постраждали знаходяться у критичному стані, їх евакуювали з місця події на вертольоті.

Відомо, що серед автівок, які зіткнулися, було три мікроавтобуси. Причини аварії поки не відомі, поліція розглядає версію поганих погодних умов.