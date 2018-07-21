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Власнику автобуса, що спричинив смертельну ДТП на Житомирщині, оголошено підозру

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ДТП поблизу Житомира
ДТП поблизу Житомира / Фото прес-служби поліції

Прокуратура Житомирської області повідомила про підозру власнику автобуса, що спричинив смертельну ДТП, в якій загинуло 10 людей.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області.

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У суботу, 21 липня 2018 року, за погодженням із прокуратурою Житомирської області, власнику автобуса, водієм якого спричинено зіткнення, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 287 КК України (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації),
– йдеться у повідомленні прокуратури.

Розслідування встановило, що автобус марки D Volkswagen LT-35 належить жителю Рівненщини, який у порушення Правил дорожнього руху, не забезпечив технічний стан транспортного засобу та його обладнання вимогам стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, а також правил технічної експлуатації, та допустив до керування водія, який перебував у стані стомлення.

У п’ятницю, 20 липня 2018 року, власника автобуса затримано.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, 20 липня близько 11:00 на Житомирщині поблизу села Глибочиці зіткнулися маршрутка та вантажівка,у результаті чого загинули щонайменше 10 людей. У зв'язку із інцидентом Президент України Петро Порошенко доручив керівництву Житомирської області надати усю необхідну допомогу потерпілим. Крім того, прокуратура області розпочала розслідування за фактом смертельної аварії.

Теги: Новини України ДТП поблизу Житомира Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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