Владельцу автобуса, который совершил смертельное ДТП на Житомирщине, объявлено подозрение

Прокуратура Житомирской области сообщила о подозрении владельцу автобуса, который совершил смертельное ДТП, в котором погибли 10 человек.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

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В субботу, 21 июля 2018 года, по согласованию с прокуратурой Житомирской области, владельцу автобуса, водителем которого вызвано столкновение, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 287 УК Украины (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) ,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Расследование установило, что автобус марки D Volkswagen LT-35 принадлежит жителю Ровенской области, который в нарушение Правил дорожного движения не обеспечил техническое состояние транспортного средства и его оборудования требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения, а также правил технической эксплуатации, и допустил к управлению водителя, который находился в состоянии утомления.

В пятницу, 20 июля 2018 года, владельца автобуса задержали.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, 20 июля около 11:00 на Житомирщине вблизи села Глубочицы столкнулись маршрутка и грузовик, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек. В связи с инцидентом Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству Житомирской области предоставить всю необходимую помощь пострадавшим. Кроме того, прокуратура области начала расследование по факту смертельной аварии.