В Германии столкнулись два поезда метро
В городе Дуйсбург, что в Германии, столкнулись два поезда метро. Авария произошла 3 апреля после обеда. Пострадали более трех десятков человек.
Об аварии сообщает Европейская правда со ссылкой на местные издания.
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По предварительной информации, около 35 человек получили травмы, двое – серьезные. В одной из жертв – черепно-мозговая травма, утверждает издание.
"Все еще легко прошло. Люди с легкими травмами упали и получили ушибы", – сообщил представитель пожарной службы.
Пострадавших осматривают на улице. Причина аварии пока не известна. Станцию метро, где произошло столкновение, закрыли.
Источник: 24 Канал
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