В городе Дуйсбург, что в Германии, столкнулись два поезда метро. Авария произошла 3 апреля после обеда. Пострадали более трех десятков человек.

Об аварии сообщает Европейская правда со ссылкой на местные издания.

Читайте также: Смертельное ДТП в Мариуполе: трое мужчин погибли, женщина с ребенком в больнице (фото 18+)

По предварительной информации, около 35 человек получили травмы, двое – серьезные. В одной из жертв – черепно-мозговая травма, утверждает издание.

"Все еще легко прошло. Люди с легкими травмами упали и получили ушибы", – сообщил представитель пожарной службы.

Пострадавших осматривают на улице. Причина аварии пока не известна. Станцию метро, где произошло столкновение, закрыли.