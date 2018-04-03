У Німеччині зіткнулися два потяги метро

У місті Дуйсбург, що в Німеччині, зіткнулися два потяги метро. Аварія сталась 3 квітня після обіду. Постраждали понад три десятки людей.

Про аварію повідомляє Європейська правда з посиланням на місцеві видання.

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За попередньою інформацією, близько 35 осіб отримали травми, двоє – серйозні. У однієї з жертв – черепно-мозкова травма, стверджує видання.

"Все ще легко минулося. Люди з легкими травмами впали і отримали синці", – повідомив речник пожежної служби.

Потерпілих оглядають на вулиці. Причина аварії наразі не відома. Станцію метро, де відбулось зіткнення, закрили.