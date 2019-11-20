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      В Германии убили Фрица фон Вайцзеккера – сына бывшего президента

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      В Германии убили Фрица фон Вайцзеккера / Getty images

      В Германии скончался 59-летний Фриц фон Вайцзеккер – сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера. Его зарезали вечером 19 ноября во время лекции в частной клинике Берлина.

      Убийство произошло в больнице рядом с дворцом Шарлоттенбург около 19 вечера, сообщила полиция в твиттере.

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      На сына экспрезидента напал мужчина с ножом, когда господин Вайцзекер проводил лекцию. Еще один человек получил ножевые ранения, пытаясь помешать убийце,
      – рассказали полицейские.

      Известно, что убийца был среди слушателей лекции и неожиданно напал на Вайцзекера. Врачи пытались реанимировать сына экс-президента, но из-за тяжелого ранения он умер.

      Другим пострадавшим оказался правоохранитель. Он просто находился в зале, где Вайцзэкер читал лекцию, и пытался остановить нападавшего. Сейчас полицейский находится в больнице.

      К счастью, нападавшему не удалось скрыться. Его задержали и передали правоохранителям слушатели лекции.

      Что известно о Фрице фон Вайцзеккере?
      С 2005 года был главным врачом отделения внутренней медицины в клинике Schlosspark.

      Отец Фрица, Ричард фон Вайцзеккер, был мэром Берлина с 1981 по 1984 год и федеральным президентом Германии с 1984 по 1994 год. Он умер 31 января 2015 года.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Потери
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