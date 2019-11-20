В Германии убили Фрица фон Вайцзеккера – сына бывшего президента

В Германии скончался 59-летний Фриц фон Вайцзеккер – сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера. Его зарезали вечером 19 ноября во время лекции в частной клинике Берлина.

Убийство произошло в больнице рядом с дворцом Шарлоттенбург около 19 вечера, сообщила полиция в твиттере.

Читайте также: В России загадочно умер известный молодой политик Никита Исаев

На сына экспрезидента напал мужчина с ножом, когда господин Вайцзекер проводил лекцию. Еще один человек получил ножевые ранения, пытаясь помешать убийце,

– рассказали полицейские.

Известно, что убийца был среди слушателей лекции и неожиданно напал на Вайцзекера. Врачи пытались реанимировать сына экс-президента, но из-за тяжелого ранения он умер.

Другим пострадавшим оказался правоохранитель. Он просто находился в зале, где Вайцзэкер читал лекцию, и пытался остановить нападавшего. Сейчас полицейский находится в больнице.

К счастью, нападавшему не удалось скрыться. Его задержали и передали правоохранителям слушатели лекции.

Что известно о Фрице фон Вайцзеккере?

С 2005 года был главным врачом отделения внутренней медицины в клинике Schlosspark.



Отец Фрица, Ричард фон Вайцзеккер, был мэром Берлина с 1981 по 1984 год и федеральным президентом Германии с 1984 по 1994 год. Он умер 31 января 2015 года.