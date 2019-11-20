У Німеччині вбили Фріца фон Вайцзеккера – сина колишнього президента

У Німеччині помер 59-річний Фріц фон Вайцзеккер – син колишнього президента Німеччини Ріхарда фон Вайцзеккера. Його зарізали ввечері 19 листопада під час лекції у приватній клініці Берліна.

Вбивство сталося у лікарні поруч з палацом Шарлоттенбург близько 19 вечора, повідомила поліція у твіттері.

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На сина експрезидента напав чоловік з ножем, коли пан Вайцзекер проводив лекцію. Ще одна людина отримала ножові поранення, намагаючись запобігти вбивці,

– розповіли поліцейські.

Відомо, що вбивця був серед слухачів лекції і несподівано напав на Вайцзекера. Лікарі намагались реанімувати сина експрезидента, але через важке поранення він помер.

Іншим постраждалим виявився правоохоронець. Він просто перебував у залі, де Вайцзекер читав лекцію, і намагався зупинити нападника. Наразі поліцейський перебуває у лікарні.

На щастя, нападнику не вдалося втекти. Його затримали і передали правоохоронцям слухачі лекції.

Що відомо про Фріца фон Вайцзеккера? З 2005 року був головним лікарем відділення внутрішньої медицини у клініці Schlosspark.



Батько Фріца, Річард фон Вайцзеккер, був мером Берліна з 1981 по 1984 рік та федеральним президентом Німеччини з 1984 по 1994 рік. Він помер 31 січня 2015 року.