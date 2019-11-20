14:13
20 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Найкращі друзі Путіна. Кадиров проти BBC
      Вєсті Кремля
      21:39, 19 листопада
      Вєсті.UA: Заразний Кива-Джокер. Як корови захищатимуть Ляшка
      Вєсті.UA
      19:30, 19 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      У Німеччині вбили Фріца фон Вайцзеккера – сина колишнього президента

      925 Читать новость на русском
      У Німеччині вбили Фріца фон Вайцзеккера / Getty images

      У Німеччині помер 59-річний Фріц фон Вайцзеккер – син колишнього президента Німеччини Ріхарда фон Вайцзеккера. Його зарізали ввечері 19 листопада під час лекції у приватній клініці Берліна.

      Вбивство сталося у лікарні поруч з палацом Шарлоттенбург близько 19 вечора, повідомила поліція у твіттері. 

      Читайте також: У Росії загадково помер відомий молодий політик Нікіта Ісаєв

      На сина експрезидента напав чоловік з ножем, коли пан Вайцзекер проводив лекцію. Ще одна людина отримала ножові поранення, намагаючись запобігти вбивці,
      – розповіли поліцейські.

      Відомо, що вбивця був серед слухачів лекції і несподівано напав на Вайцзекера. Лікарі намагались реанімувати сина експрезидента, але через важке поранення він помер.

      Іншим постраждалим виявився правоохоронець. Він просто перебував у залі, де Вайцзекер читав лекцію, і намагався зупинити нападника. Наразі поліцейський перебуває у лікарні.

      На щастя, нападнику не вдалося втекти. Його затримали і передали правоохоронцям слухачі лекції.

      Що відомо про Фріца фон Вайцзеккера? З 2005 року був головним лікарем відділення внутрішньої медицини у клініці Schlosspark.

      Батько Фріца, Річард фон Вайцзеккер, був мером Берліна з 1981 по 1984 рік та федеральним президентом Німеччини з 1984 по 1994 рік. Він помер 31 січня 2015 року.

      Касетний скандал Офісу Президента: у мережу злили прослушку з кабінету Труби
      сьогодні
      11293
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Втрати
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Єлизавета ІІ і принц Філіп святкують 72 річницю весілля: історія кохання королівської пари
      сьогодні , 13:00 Єлизавета ІІ і принц Філіп святкують 72 річницю весілля: історія кохання королівської пари
      Марта Вересюк 1075
      Прослушка Романа Труби: що відомо про директора Державного бюро розслідувань
      сьогодні , 12:56 Прослушка Романа Труби: що відомо про директора Державного бюро розслідувань
      Вероніка Климська 2366
      Каміни в будинках знаменитостей: дизайни, що надихають та зачаровують
      19 листопада , 11:50 Каміни в будинках знаменитостей: дизайни, що надихають та зачаровують
      937
      Кремль согласился на нормандскую встречу: чего ждать Украине
      сьогодні , 12:04 Кремль согласился на нормандскую встречу: чего ждать Украине
      Блог Медіа 758
      Справа бронежилетів Марченка: що про це відомо
      сьогодні , 09:01 Справа бронежилетів Марченка: що про це відомо
      Євгенія Мазур 919
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук