В Германии в жилом доме возник пожар: среди жертв – иностранцы

На севере Германии в результате пожара в многоквартирном жилом доме погибли пять человек.

В городке Ламбрехт около полуночи вспыхнул огонь в мансардном помещении дома, пишет Südwestrundfunk.

Читайте также: Смертельный пожар в Париже: появились данные о подозреваемой и жуткие детали трагедии

В пятницу в спальне съемной квартиры спасатели обнаружили тела жертв. Погибшие – трое мужчин и две женщины. Личности двух погибших уже установили – это двое граждан Польши 43 и 54 лет.

Относительно жителей трех других квартир, то они смогли спастись.

Погибших могло быть больше, если бы не водитель авто, который проезжал мимо здания,

– указано в ведомстве.

Мужчина заметил огонь и сразу вызвал пожарных вызвал спасателей.

Среди причин пожара рассматривают технический дефект или поджог из-за халатности. Кроме того, в доме, вероятно, не было датчика дыма. Хотя система предупреждения обязательна в Германии.

Смотрите видео как в жилом доме Германии возник пожар: