20:51
8 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кривое зеркало Путина. Медведев взялся за таблицу Менделеева
      Вєсті Кремля
      22:01, 7 февраля
      Вести.UA: Что же сказала Луценко. Конфета для Януковича
      Вєсті.UA
      19:45, 7 февраля
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      В Германии в жилом доме возник пожар: среди жертв – иностранцы

      18 Читати новину українською
      В Германии в жилом доме возник пожар
      В Германии в жилом доме возник пожар / swr.de

      На севере Германии в результате пожара в многоквартирном жилом доме погибли пять человек.

      В городке Ламбрехт около полуночи вспыхнул огонь в мансардном помещении дома, пишет Südwestrundfunk.

      Читайте также: Смертельный пожар в Париже: появились данные о подозреваемой и жуткие детали трагедии

      В пятницу в спальне съемной квартиры спасатели обнаружили тела жертв. Погибшие – трое мужчин и две женщины. Личности двух погибших уже установили – это двое граждан Польши 43 и 54 лет.

      Относительно жителей трех других квартир, то они смогли спастись.

      Погибших могло быть больше, если бы не водитель авто, который проезжал мимо здания,
      – указано в ведомстве.

      Мужчина заметил огонь и сразу вызвал пожарных вызвал спасателей.

      Среди причин пожара рассматривают технический дефект или поджог из-за халатности. Кроме того, в доме, вероятно, не было датчика дыма. Хотя система предупреждения обязательна в Германии.

      Смотрите видео как в жилом доме Германии возник пожар:

       

      blog_ava
      Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      сегодня
      93851
      Теги: Пожар Новости Польши Жертвы
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дети и политика: как кандидаты используют малышей для пиара
      сегодня , 20:33 Дети и политика: как кандидаты используют малышей для пиара
      Світлана Попова 12
      Почему дешевеют доллар и евро и что будет дальше: Объяснение экономистов
      сегодня , 20:04 Почему дешевеют доллар и евро и что будет дальше: Объяснение экономистов
      Яніна Ткачук 337
      Кандидаты в президенты Украины-2019: список
      сегодня , 16:54 Кандидаты в президенты Украины-2019: список
      104365
      Процессы в нашем сознании, которые трудно описать: 11 полезных слов
      сегодня , 19:01 Процессы в нашем сознании, которые трудно описать: 11 полезных слов
      Наталія Печерська 90
      Дом Зеленского: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      сегодня , 18:01 Дом Зеленского: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      Юлія Гілей 844
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Протесты "желтых жилетов" во Франции: около двух тысяч человек задержали, тысяча – за решеткой
       9 декабря 2018 , 12:20
      Нобелевская премия мира-2017: стало известно, кто ее получил
       10 декабря 2017 , 17:17
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук