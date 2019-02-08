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      У Німеччині у житловому будинку виникла пожежа: серед жертв – іноземці

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      У Німеччині у житловому будинку виникла пожежа
      У Німеччині у житловому будинку виникла пожежа / swr.de

      На півночі Німеччини унаслідок пожежі у багатоквартирному житловому будинку загинули п’ятеро людей.

      У містечку Ламбрехт близько опівночі спалахнув вогонь у мансардному приміщенні будинку, пише Südwestrundfunk.

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      У п'ятницю у спальні зйомної квартири рятувальники виявила тіла жертв. Загиблі – троє чоловіків і дві жінки. Особи двох загиблих вже встановили – це двоє громадян Польщі 43 і 54 років.

      Щодо жителів трьох інших квартир, то вони змогли врятуватися.

      Загиблих могло бути більше, якби не водій авто, який проїжджав повз будівлю,
      – зазначено у відомстві.

      Чоловік помітив вогонь і одразу викликав пожежників викликав рятувальників.

      Серед причин пожежі розглядають технічний дефект або підпал через халатність. Крім того, у будинку, ймовірно, не було датчика диму. Хоча система попередження обов'язкова в Німеччині.

      Дивіться відео як у житловому будинку Німеччини виникла пожежа:

       

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      Теги: Жертви Новини Польщі Пожежа
      Джерело: 24 Канал
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