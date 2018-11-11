В Германии военные планировали политические убийства: известны детали

Федеральное управление криминальной полиции Германии раскрыло сговор военных и элитного подразделения Uniter. Военные планировали совершить политические убийства.

Об этом сообщает Focus.

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Издание отмечает, что военные планировали устроить "день икс", тогда они якобы хотели убить "непопулярных политиков". В частности, в списке возможных жертв был глава фракции Левой партии в парламенте ФРГ Дитмар Бартч.

Также в издании рассказали, что у группы были секретные запасы оружия и топлива, а их численность могла достигать до 200 человек.

В список жертв попал и лидер партии Зеленых Краудия Рот, министр иностранных дел Хайко Маас и бывший президент Йоахим Гаук.

По данным издания, сотрудник военной разведки сообщал преступной группе о процессе расследования и о предстоящих обысках. Ему было предъявлено обвинение, а рассмотрение дела будет происходить в суде Кельна.

К слову, ранее СМИ сообщали, что лишь треть новой боевой техники Германии готова к бою. Так, в прошлом году Бундесвер получил 97 новых боевых наземных и воздушных машин, однако из них лишь 38 образцов вооружения готовы к активным действиям.