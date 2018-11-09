"Пока процесс не вышел из-под контроля": в Германии озвучили ядерные угрозы для Европы

Широкий диалог по вопросу ограничения ядерных вооружений является необходимым, пока процесс еще можно контролировать. Ни одна европейская страна не может стать ареной спирали ядерного вооружения.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, сообщает "Укринформ".

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Немецкий политик отмечает, что сейчас существует угроза исчезновения каких-либо ограничений по ядерному оружию.

Многосторонние правила имуют все больше "дыр", мы стоим перед угрозой прийти к тому состоянию, когда именно ядерное оружие больше не будет подлежать никаким ограничениям,

– предупредил Маас.

Маас призвал Вашингтон и Москву хорошо обдумать свои решения (о прекращении договора о ликвидации ракет малой и средней дальности – 24 канал). По его словам, заключенный в 1987 году договор показал, что ради общей безопасности можно найти компромисс даже во времена крайней конфронтации.

Министр также добавил, что разговаривал с российским главой МИД России Сергеем Лавровым. Немецкий политик призвал российского коллегу "проявить прозрачность" в этом вопросе.

"Мы обеспокоены развертыванием в Калининграде ракет, способных нести ядерные боеголовки. И мы не можем закрыть глаза на то, что наши восточные партнеры в Европе еще больше обеспокоены этим", – сказал он.

К тому же, по его словам, представители Берлина ведут переговоры в США с американскими политиками.

Мы хотим сохранить РСМД, потому что не хотим, чтобы Германия или любая другая страна в Европе стала ареной спирали ядерного вооружения... Но этого недостаточно... Мы хотим большего, и нам надо больше,

– заявил дипломат.

При этом Маас утверждает, что даже сохранение этого договора не гарантирует мира в Европе.

Мы сталкиваемся с совершенно новой ситуацией в политике разоружения и контроля над вооружениями и со многими новыми вызовами,

– подчеркивает он.

Министр настаивает на открытом обмене мнениями между США, ЕС и Россией по проблемам безопасности в Европе.

Напомним, 20 октября Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разорвать с Россией договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, именно Кремль нарушил условия данного соглашения. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют топорно и грубо", а затем им придется принять меры "военно-технического характера", если США все же примут это решение.

О каком договоре идет речь?

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.