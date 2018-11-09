"Поки процес не вийшов з-під контролю": у Німеччині озвучили ядерні загрози для Європи

Широкий діалог з питання обмеження ядерних озброєнь є необхідним, поки процес ще можна контролювати. Жодна європейська країна не може стати ареною спіралі ядерного озброєння.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, повідомляє "Укрінформ".

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Німецький політик наголошує, що зараз існує загроза зникнення будь-яких обмежень щодо ядерної зброї.

Багатосторонні правила мають все більше "дірок", ми стоїмо перед загрозою прийти до того стану, коли саме ядерна зброя більше не підлягатиме ніяким обмеженням,

– попередив Маас.

Маас закликав Вашингтон і Москву добре обдумати свої рішення (щодо припинення договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності – 24 канал). За його словами, укладений 1987 року договір показав, що задля загальної безпеки можна знайти компроміс навіть у часи крайньої конфронтації.

Міністр також додав, що розмовляв з російським головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Німецький політик закликав російського колегу "проявити прозорість" у цьому питанні.

"Ми стурбовані розгортанням у Калінінграді ракет, здатних нести ядерні боєголовки. І ми не можемо закрити очі на те, що наші східні партнери в Європі ще більше стурбовані цим", – сказав він.

До того ж, за його словами, представники Берліна ведуть переговори у США з американськими політиками.