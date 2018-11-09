"Поки процес не вийшов з-під контролю": у Німеччині озвучили ядерні загрози для Європи
Широкий діалог з питання обмеження ядерних озброєнь є необхідним, поки процес ще можна контролювати. Жодна європейська країна не може стати ареною спіралі ядерного озброєння.
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, повідомляє "Укрінформ".
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Німецький політик наголошує, що зараз існує загроза зникнення будь-яких обмежень щодо ядерної зброї.
Багатосторонні правила мають все більше "дірок", ми стоїмо перед загрозою прийти до того стану, коли саме ядерна зброя більше не підлягатиме ніяким обмеженням,
– попередив Маас.
Маас закликав Вашингтон і Москву добре обдумати свої рішення (щодо припинення договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності – 24 канал). За його словами, укладений 1987 року договір показав, що задля загальної безпеки можна знайти компроміс навіть у часи крайньої конфронтації.
Міністр також додав, що розмовляв з російським головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Німецький політик закликав російського колегу "проявити прозорість" у цьому питанні.
"Ми стурбовані розгортанням у Калінінграді ракет, здатних нести ядерні боєголовки. І ми не можемо закрити очі на те, що наші східні партнери в Європі ще більше стурбовані цим", – сказав він.
До того ж, за його словами, представники Берліна ведуть переговори у США з американськими політиками.
Ми хочемо зберегти РСМД, тому що не хочемо, щоб Німеччина або будь-яка інша країна в Європі стала ареною спіралі ядерного озброєння... Але цього недостатньо... Ми хочемо більшого, і нам треба більше,
– заявив дипломат.
При цьому Маас стверджує, що навіть збереження цього договору не гарантуватиме миру в Європі.
Ми стикаємося з абсолютно новою ситуацією в політиці роззброєння і контролю над озброєннями і з багатьма новими викликами,
– наголошує він.
Міністр наполягає на відкритому обміні думками між США, ЄС і Росією з проблем безпеки у Європі.
Нагадаємо, 20 жовтня Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче розірвати з Росією договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. За його словами, саме Кремль порушив умови цієї угоди. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діять незграбно та грубо", відтак їм доведеться вжити заходи "військово-технічного характеру", якщо США все ж ухвалять це рішення.
Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.
Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати і розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) та малої (від 500 до 1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.