В прошлом году Бундесвер получил 97 новых боевых наземных и воздушных машин. Однако из них только 38 образцов вооружения готовы к бою.

Об этом пишет издание Die Welt.

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Так, данные министерства обороны страны свидетельствуют о том, что в процентном выражении лишь 39% закупленного оружия пригодно для операций. При этом Бундесвер хочет, чтобы 70% его оборонительных систем были в боевой готовности.

Издание отмечает, что наибольшие проблемы возникли с БМП Puma и транспортными самолетами A400M. Так, из 70 полученных новых бронемашин для пехотинцев лишь 27 способны выполнять боевые задачи.

Также Берлин купил восемь самолетов, однако Бундесвер сейчас может использовать лишь четыре. С вертолетами похожая ситуация. Так, из семи машин класса Tiger готовы к бою только две. С вертолетами NH90 похожая ситуация.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен советует не учитывать горькую статистику.

По ее словам, самое важное, что все оружие уже есть в наличии в российских солдат – его можно использовать в учениях.

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Глава минобороны Германии отмечает, что большинству поставленных Бундесверу боевых машин требуется лишь незначительное обновление программного обеспечения и укомплектования.