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      Лишь треть новой боевой техники Германии готова к бою: известны детали

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      Германия закупила новую боевую технику, однако лишь треть из нее готова к бою
      Германия закупила новую боевую технику, однако лишь треть из нее готова к бою / Фото из открытых источников

      В прошлом году Бундесвер получил 97 новых боевых наземных и воздушных машин. Однако из них только 38 образцов вооружения готовы к бою.

      Об этом пишет издание Die Welt.

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      Так, данные министерства обороны страны свидетельствуют о том, что в процентном выражении лишь 39% закупленного оружия пригодно для операций. При этом Бундесвер хочет, чтобы 70% его оборонительных систем были в боевой готовности.

      Издание отмечает, что наибольшие проблемы возникли с БМП Puma и транспортными самолетами A400M. Так, из 70 полученных новых бронемашин для пехотинцев лишь 27 способны выполнять боевые задачи.

      Также Берлин купил восемь самолетов, однако Бундесвер сейчас может использовать лишь четыре. С вертолетами похожая ситуация. Так, из семи машин класса Tiger готовы к бою только две. С вертолетами NH90 похожая ситуация.

      Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен советует не учитывать горькую статистику.

      По ее словам, самое важное, что все оружие уже есть в наличии в российских солдат – его можно использовать в учениях.

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      Глава минобороны Германии отмечает, что большинству поставленных Бундесверу боевых машин требуется лишь незначительное обновление программного обеспечения и укомплектования.

      Теги: Новости политики Оружие
      Источник: 24 Канал
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