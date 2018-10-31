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      Лише третина нової бойової техніки Німеччини готова до бою: відомі деталі

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      Німеччина закупила нову бойову техніку, проте лише третина з неї готова до бою
      Німеччина закупила нову бойову техніку, проте лише третина з неї готова до бою / Фото з відкритих джерел

      Минулого року Бундесвер отримав 97 нових бойових наземних і повітряних машин. Проте із них лише 38 зразків озброєння готові до бою.

      Про це пише видання Die Welt.

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      Так, дані міністерства оборони країни свідчать про те, що у процентному вираженні лише 39% закупленої зброї придатні для операцій. При цьому Бундесвер прагне, аби 70% його оборонних систем були в бойовій готовності.

      Видання зазначає, що найбільші проблеми виникли з БМП Puma і транспортними літаками A400M. Так, із 70 отриманих нових бронемашин для піхотинців лише 27 здатні виконувати бойові завдання.

      Також Берлін купив вісім літаків, проте Бундесвер наразі може використовувати лише чотири. З гелікоптерами схожа ситуація. Так, із семи машин класу Tiger готові до бою лише дві. Із гелікоптерами NH90 схожа ситуація.

      Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн радить не зважати на гірку статистику.

      За її словами, найважливіше, що вся зброя вже є у наявності в російських солдатів – її можна використовувати у навчаннях.

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      Очільниця міноборони Німеччини наголошує, що більшості поставлених Бундесверу бойових машин потрібно лише незначне оновлення програмного забезпечення і укомплектування.

      Теги: Новини політики Зброя
      Джерело: 24 Канал
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