В Германии вынесли приговор родителям, которые продавали своего ребенка педофилам

В немецком городе Фрайбург суд вынес приговор семейной паре за преступление против собственного ребенка: муж с женой издевались над своим 10-летним сыном, отдавая его педофилам ради денег.

Об этом сообщил BBC News Украина.

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12 лет для каждого – такой приговор вынес немецкий суд. Женщине 48 лет, ее партнеру – 39. К слову, мужчина, по решению суда, будет находиться под надзором полиции даже после выхода на свободу. Мужчина и женщина регулярно издевались над сыном, насиловали его и записывали процесс на видео, которое затем продавали в даркнет – "закрытую" части интернета, получить доступ к которой можно только с помощью специального программного обеспечения.

Мальчику только исполнилось 10 лет. Он проходит реабилитацию и находится в приемной семье.

Муж и жена регулярно издевались над сыном

К слову, это не первый случай в Германии с подобными судебными делами. Только 6 августа суд вынес приговор по аналогичному делу гражданину Испании. Тот получил 10 лет тюрьмы за изнасилование ребенка. А еще несколько дней назад в Германии начались слушания по сайту Elysium – одного из крупнейших в стране порталов для педофилов. Портал существовал полгода, сейчас он закрыт по решению прокуратуры, и даже за то время в сервисе зарегистрировались более 100 тысяч пользователей. На сайте распространялась детская порнография и организовывались встречи для секса с несовершеннолетними.

Напомним, что 5 августа в Житомирской области мужчина убил свою малолетнюю дочь, а затем покончил жизнь самоубийством. Мужчина оставил предсмертную записку, в которой объяснил, что побудило его к преступлению.