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У Німечині винесли вирок батькам, що продавали власну дитину педофілам

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У Німечині винесли вирок батькам, що продавали власну дитину педофілам
У Німечині винесли вирок батькам, що продавали власну дитину педофілам / Фото з відкритих джерел

У німецькому місті Фрайбург суд виніс вирок сімейній парі за злочин проти власної дитини: чоловік з жінкою знущались над своїм 10-річним сином, віддаючи його педофілам заради грошей.

Про це повідомило BBC News Україна.

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12 років для кожного – такий вирок виніс німецький суд. Жінці 48 років, її партнеру – 39. До слова, чоловік, за рішенням суду, перебуватиме під наглядом поліції навіть після виходу на волю. Чоловік і жінка регулярно знущалися над сином, ґвалтували його та записували процес на відео, яке потім продавали у даркнеті – "закритій" частині інтернету, отримати доступ до якої можна лише за допомогою спеціального програмного забезпечення. 

Хлопчику щойно виповнилося 10 років. Він проходить реабілітацію та перебуває у прийомній сім'ї.


Чоловік і жінка регулярно знущалися над сином

До слова, це не перший випадок у Німеччині з подібними судовими справами. Тільки 6 серпня суд виніс вирок у аналогічній справі громадянину Іспанії. Той отримав 10 років в'язниці за зґвалтуванні дитини. А ще кілька днів тому у Німеччині почалися слухання щодо сайту Elysium – одного з найбільших у країні порталів для педофілів. Портал існував півроку, зараз він закритий за рішенням прокуратури, та навіть за той час у сервісі зареєструвалися понад 100 тисяч користувачів. На сайті розповсюджувалася дитяча порнографія та організовувалися зустрічі для сексу з неповнолітніми.

Нагадаємо, що 5 серпня у Житомирській області чоловік вбив свою малолітню дочку, а потім покінчив життя самогубством. Чоловік залишив передсмертну записку, у якій пояснив, що спонукало його до злочину.

Теги: Діти і неповнолітні Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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