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На Житомирщині батько вбив 8-річну дочку і вчинив самогубство: відома причина

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На житомирщині батько вбив доньку, а потім скоїв самогубство
На житомирщині батько вбив доньку, а потім скоїв самогубство / Фото з відкритих джерел

5 серпня у Житомирській області чоловік вбив свою малолітню дочку, а потім покінчив життя самогубством. Чоловік залишив передсмертну записку, у якій пояснив, що спонукало його до злочину.

Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Житомирській області В’ячеслав Печененко у Facebook.

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5 серпня увечері жителі села Кам’янки Житомирського району виявили на околиці села у лісовому масиві автомобіль Renault Kangoo, в якому були трупи двох людей. Згодом з’ясувалось, що це 34-річний батько та 8-річна донька, житомиряни,
– розповів він.

Правоохоронець зазначив, що за попередньою інформацією, яку поліція зібрала на місці події, чоловік убив дитину, а потім учинив самогубство.

"Він залишив записку, в якій пояснив свої дії побутовими негараздами та непорозуміннями у родині", – додав Печененко.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини цієї трагедії у рамках розпочатого кримінального провадження. Також поліція з’ясовує причини, які спонукали чоловіка до скоєння злочину. Триває розслідування.


На Житомирщині в авто знайшли мертвими батька з донькою

 

Теги: Новини України Діти і неповнолітні Кримінальні новини Жертви Поліція Новини Житомира
Джерело: 24 Канал
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