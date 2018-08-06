В Германии заговорили о восстановлении воинской повинности

Генерал-губернатор партии ХДС Германии Аннегрет Кремп-Карренбауер начал летнюю дискуссию о восстановлении воинской повинности для мужчин и женщин.

Об этом сообщает Euobserver.

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В ХДС (Христианско-демократическом союзе Германии) пошли на этот шаг, несмотря на то, что последние онлайн-опросы показали, что воинская повинность была популярна среди сторонников конкурирующей правой партии AfD ("Альтернатива для Германии").

Однако, бывший министр обороны ХСС (Христианско-социального союза) Карл-Теодор цу Гуттенберг предупредил о возможных "чрезмерных расходах" в финансировании до 700 тыс. молодых людей, служащих в армии.

Напомним, что Германия отменила всеобщую воинскую обязанность в 2011 году.