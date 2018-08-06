У Німеччині заговорили про відновлення військової повинності

Генерал-губернатор партії ХДС Німеччини Аннегрет Кремп-Карренбауер розпочав літню дискусію щодо відновлення військової повинності для чоловіків і жінок.

Про це повідомляє Euobserver.

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У ХДС (Християнсько-демократичному союзі Німеччини) пішли на цей крок, зважаючи на те, що останні онлайн-опитування показали, що військова повинність була популярною серед прихильників конкуруючої правої партії AfD ("Альтернатива для Німеччини").

Однак, колишній міністр оборони ХСС (Християнсько-соціального союзу) Карл-Теодор цу Гуттенберг попередив про можливі "надмірні витрати" у фінансуванні до 700 тис. молодих людей, службовців армії.

Нагадаємо, що Німеччина скасувала загальний військовий обов'язок у 2011 році.