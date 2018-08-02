Меркель вже тиждень не з'являється на публіці: у Німеччині стурбовані ситуацією

Німецькі журналісти забили на сполох через зникнення канцлера ФРН Ангели Меркель, яка вже тиждень не з'являється на публіці. Востаннє політик публічно з'являлася 25 липня на фестивалі Байройт у Баварії.

Також відомо, що перед фестивалем Меркель розповіла журналістам про плани на довгоочікувану відпустку. При цьому деталей про свій відпочинок вона не розкрила.

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Через "зникнення" Меркель популярне німецьке видання Bild опублікувало статтю з заголовком "Де ховається канцлер".

Вона в літній резиденції чи зі своєю 90-річною матір'ю в Уккермаку? Її шлюб переживає кризу? Вона в лікарні? На таємному завданні?,

– розмірковує авто матеріалу.

Журналісти спробували вистежити Меркель в Альпах, де вона зазвичай відпочиває зі своїм чоловіком Йоахімом Сауером. Проте виявилося, що чоловік проводить відпустку з сином від попереднього шлюбу.

Прес-секретар федеральної канцелярії Німеччини також не пролив світло на зникнення Меркель.

До слова, раніше довго на публіці не з’являвся президент Білорусі Олександр Лукашенко. Через це виникли чутки про те, що в білоруського лідера стався інсульт, через що його терміново забрали до лікарні. Проте Лукашенко через певний час таки вийшов у світ та розвінчав усі негативні чутки про стан свого здоров’я.