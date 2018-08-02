Меркель уже неделю не появляется на публике: в Германии обеспокоены ситуацией

Немецкие журналисты забили тревогу из-за исчезновения канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая уже неделю не появляется на публике. Последний раз политик публично появлялась 25 июля на фестивале Байройт в Баварии.

Также известно, что перед фестивалем Меркель рассказала журналистам о планах на долгожданный отпуск. При этом деталей о своем отдыхе она не раскрыла.

Читайте также: Лукашенко впервые прокомментировал слухи о своем инсульте

Из-за "исчезновения" Меркель популярное немецкое издание Bild опубликовало статью с заголовком "Где прячется канцлер".

Она в летней резиденции или со своей 90-летней матерью в Уккермаке? Ее брак переживает кризис? Она в больнице? На тайном задании?,

– рассуждает автор материала.

Журналисты попытались выследить Меркель в Альпах, где она обычно отдыхает со своим мужем Йоахимом Сауером. Однако оказалось, что мужчина проводит отпуск с сыном от предыдущего брака.

Пресс-секретарь федеральной канцелярии Германии также не пролил свет на исчезновение Меркель.

К слову, раньше долго на публике не появлялся президент Беларуси Александр Лукашенко. Из-за этого возникли слухи о том, что у белорусского лидера случился инсульт, его срочно забрали в больницу. Однако Лукашенко через некоторое время таки вышел в мир и развенчал все негативные слухи о состоянии своего здоровья.