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Меркель уже неделю не появляется на публике: в Германии обеспокоены ситуацией

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Ангела Меркель исчезла: канцлера Германии уже неделю не видели на публике
Ангела Меркель исчезла: канцлера Германии уже неделю не видели на публике / Фото из свободных источников

Немецкие журналисты забили тревогу из-за исчезновения канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая уже неделю не появляется на публике. Последний раз политик публично появлялась 25 июля на фестивале Байройт в Баварии.

Также известно, что перед фестивалем Меркель рассказала журналистам о планах на долгожданный отпуск. При этом деталей о своем отдыхе она не раскрыла.

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Из-за "исчезновения" Меркель популярное немецкое издание Bild опубликовало статью с заголовком "Где прячется канцлер".

Она в летней резиденции или со своей 90-летней матерью в Уккермаке? Ее брак переживает кризис? Она в больнице? На тайном задании?,
– рассуждает автор материала.

Журналисты попытались выследить Меркель в Альпах, где она обычно отдыхает со своим мужем Йоахимом Сауером. Однако оказалось, что мужчина проводит отпуск с сыном от предыдущего брака.

Пресс-секретарь федеральной канцелярии Германии также не пролил свет на исчезновение Меркель.

К слову, раньше долго на публике не появлялся президент Беларуси Александр Лукашенко. Из-за этого возникли слухи о том, что у белорусского лидера случился инсульт, его срочно забрали в больницу. Однако Лукашенко через некоторое время таки вышел в мир и развенчал все негативные слухи о состоянии своего здоровья.

Теги: Новости политики СМИ Ангела Меркель
Источник: 24 Канал
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