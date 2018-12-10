В Германии железнодорожники вышли на массовую забастовку, остановились почти все поезда

В понедельник, 10 декабря, немецкий оператор Deutsche Bahn отменил все межрегиональные перевозки. Все – из-за забастовки работников компании, которые требуют существенного повышения зарплаты.

Об этом сообщает AFP.

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Прежде всего, забастовка повлияла на работу железной дороги в Берлине, Франкфурте, Мюнхене и других столицах федеральных земель. Речь идет о работе скоростных поездов (ICE) и междугородного сообщения. А в федеральной земле Бавария были приостановлены все железнодорожные перевозки.

Компания Deutsche Bahn уже имела переговоры с профсоюзом железнодорожников EVG в субботу, 8 декабря, в отношении требований повысить зарплату на 160% для 160 тысяч сотрудников. Однако никаких договоренностей не заключили.

Работодатель сделал предложения, которые не соответствовали нашим требованиям,

– заявила переговорщик EVG Регина Руш-Зимба.

В свою очередь в Deutsche Bahn настаивают, что со своей стороны сделали "заманчивое предложение работникам, которое отвечало их требованиям". Мол, дальше бастовать бесполезно.

Когда нормализуется график работы на железной дороге – неизвестно. Сегодня, 10 декабря, должен состояться еще один раунд переговоров между сторонами.