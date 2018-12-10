У Німеччині залізничники вийшли на масовий страйк, зупинились майже всі потяги

У понеділок, 10 грудня, німецький оператор Deutsche Bahn скасував всі міжрегіональні перевезення. Все – через страйк працівників компанії, які вимагають суттєвого підвищення зарплатні.

Про це повідомляє AFP.

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Перш за все, страйк вплинув на роботу залізниці у Берліні, Франкфурті, Мюнхені та інших столицях федеральних земель. Йдеться про роботу швидкісних потягів (ICE) і міжміського сполучення. А у федеральній землі Баварія були припинені всі залізничні перевезення.

Компанія Deutsche Bahn вже мала переговори із профспілкою залізничників EVG у суботу, 8 грудня, стосовно вимог підвищити зарплату на 160% для 160 тисяч співробітників. Проте жодних домовленостей не уклали.

Роботодавець зробив пропозиції, які не відповідали нашим вимогам,

– заявила переговірниця EVG Регіна Руш-Зімба.

У свою чергу у Deutsche Bahn наполягають, що зі свого боку зробили "привабливу пропозицію працівникам, яка відповідала їхнім вимогам". Мовляв, далі страйкувати марно.

Коли нормалізується графік роботи на залізниці – невідомо. Сьогодні, 10 грудня, має відбутися ще один раунд переговорів між сторонами.