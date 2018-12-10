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      У Німеччині залізничники вийшли на масовий страйк, зупинились майже всі потяги

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      Залізниця у Німеччині "стала" на 4 години
      Залізниця у Німеччині "стала" на 4 години / bahn.com

      У понеділок, 10 грудня, німецький оператор Deutsche Bahn скасував всі міжрегіональні перевезення. Все – через страйк працівників компанії, які вимагають суттєвого підвищення зарплатні.

      Про це повідомляє AFP.

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      Перш за все, страйк вплинув на роботу залізниці у Берліні, Франкфурті, Мюнхені та інших столицях федеральних земель. Йдеться про роботу швидкісних потягів (ICE) і міжміського сполучення. А у федеральній землі Баварія були припинені всі залізничні перевезення.

      Компанія Deutsche Bahn вже мала переговори із профспілкою залізничників EVG у суботу, 8 грудня, стосовно вимог підвищити зарплату на 160% для 160 тисяч співробітників. Проте жодних домовленостей не уклали.

      Роботодавець зробив пропозиції, які не відповідали нашим вимогам,
      – заявила переговірниця EVG Регіна Руш-Зімба.

      У свою чергу у Deutsche Bahn наполягають, що зі свого боку зробили "привабливу пропозицію працівникам, яка відповідала їхнім вимогам". Мовляв, далі страйкувати марно. 

      Коли нормалізується графік роботи на залізниці – невідомо. Сьогодні, 10 грудня, має відбутися ще один раунд переговорів між сторонами.

      Теги: залізниця
      Джерело: 24 Канал
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