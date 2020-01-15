В Гималаях 70 человек погибли в результате лавин: детали
Вследствии лавин в высочайших горах мира Гималаях с воскресенья, 12 января, погибли 70 человек. Больше всего пострадал подконтрольный Пакистану регион Кашмир, где в результате оползней снега погибли 55 человек.
Еще 15 человек стали жертвами лавин в соседнем Афганистане, сообщает AP.
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Больше всего пострадал регион долины Нелума в Кашмире. Там всего за 24 часа погиб 41 человек. Еще 14 человек умерли в других местах спорного региона.
Для спасения пострадавших людей власть Пакистана использует вертолеты и пытается расчистить автомагистрали, чтобы сделать возможной эвакуацию пострадавших.
В Кашмире уже объявлен режим чрезвычайного положения и заявили, что спасателям на самом деле довольно трудно добираться до пострадавших сел.
Горы Гималаи
Гималаи – самые высокие горы в мире, расположены в Южной Азии. Расположены на территории современных Китая, Индии, Непала, Бутана и Пакистана. Длина системы составляет около 2 тысяч 500 километров, средняя высота – около 6 тысяч метров.
Из-за большой высоты и обычно неблагоприятных погодных условий в Гималаях снежные лавины не являются редким явлением.
Что известно о регионе Кашмир?Кашмир – спорный регион между Индией и Пакистаном, который до сих пор остается спорным еще с момента распада на две отдельные страны. Регион является постоянным местом напряжения между двумя государствами. Он подконтролен Пакистану.
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