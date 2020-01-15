У Гімалаях 70 людей загинули внаслідок лавин: деталі
Внаслідок лавин у найвищих горах світу Гімалаях від неділі, 12 січня, загинули 70 людей. Найбільше постраждав підконтрольний Пакистану регіон Кашмір, де внаслідок зсувів снігу загинули 55 осіб.
Ще 15 людей стали жертвами лавин у сусідньому Афганістані, повідомляє AP.
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Найгірше постраждав регіон долини Нелума у Кашмірі. Там всього за 24 години загинула 41 людина. Ще 14 людей померли в інших місцях спірного регіону.
Для порятунку постраждалих людей влада Пакистану використовує вертольоти та намагається розчистити автомагістралі, щоб зробити можливою евакуацію постраждалих.
У Кашмірі вже оголошено режим надзвичайного стану та заявив, що рятувальникам насправді доволі важко добиратися до постраждалих сіл.
Гори Гімалаї
Гімалаї – найвищі гори у світі, розташовані у Південній Азії. Розташовані на території сучасних Китаю, Індії, Непалу, Бутану та Пакистану. Довжина системи становить близько 2 тисячі 500 кілометрів, середня висота – близько 6 тисячі метрів.
Через велику висоту та зазвичай несприятливі погодні умови у Гімалаях снігові лавини не є рдкісним явищем.
Що відомо про регіон Кашмір?Кашмір – спірний регіон між Індією та Пакистаном, який досі залишається суперечливим ще з моменту розпаду на дві окремі країни. Регіон є постійним місцем напруги між двома державами. Він підконтрольний Пакистану.
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