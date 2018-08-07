В Голливуде хотят полностью забрать звезду Трампа с Аллеи славы

Мэр Западного Голливуда заявил, что власти города подали резолюцию в Голливудскую торговую палату с просьбой предоставить разрешение на полный демонтаж звезды президента США Дональда Трампа с Аллеи славы Голливуда.

Об этом мэр Голливуда сообщил в своем Twitter.

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Накануне прошла встреча мэра Западного Голливуда Джона Дюрана, в ходе которой он отметил, что резолюция никак не связана с его консервативной политикой, "это за оскорбление женщин, меньшинств, иммигрантов, людей с инвалидностью... вы перешли черту порядочности".