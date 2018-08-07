У Голлівуді хочуть повністю забрати зірку Трампа з Алеї слави

Мер Західного Голлівуду заявив, що влада міста подала резолюцію до Голлівудської торгової палати з проханням надати дозвіл на повний демонтаж зірки президента США Дональда Трампа з Алеї слави Голлівуду.

Про це мер Голлівуду повідомив у своєму Twitter.

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Напередодні пройшла зустріч мера Західного Голлівуду Джона Дюрана в ході якої він зазначив, що резолюція ніяк не пов'язана з його консервативною політикою, "це через образу жінок, меншин, іммігрантів, людей з інвалідністю... ви перейшли межу порядності".