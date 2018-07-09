В Госавиаслужбе рассказали о дальнейшей судьбе Bravo Airways

Государственная авиационная служба сообщает, что лицензию у авиаперевозчика Bravo Airways отобрать не смогут, а на проверку туроператора Join Up! просто не имеют полномочий. Между тем скандал вокруг недобросовестного выполнения своих обязательств упомянутых структур перед туристами набирает обороты.

Об этом сообщает UBR.

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Как оказалось, задержка рейсов со стороны авиакомпаний не является причиной для отзыва лицензии на пассажирские перевозки.

Bravo Airways, вокруг которой в последнее время происходит больше всего скандальных событий, связанных с существенными задержками или переносами рейсов с украинскими туристами, только в прошлом году проверяли более 14 раз. И ни в одном случае оснований для отзыва лицензии инспекторами обнаружено не было,

– пояснил исполняющий обязанности руководителя Госавиаслужбы Сергей Коршук.

А проверять туроператоров, в частности, JoinUp !, у которого было приобретено всего всего "проблемных" путевок, Госавиаслужба не может, ведь не имеет соответствующих полномочий.



Исполняющий обязанности руководителя Госавиаслужбы Сергей Коршук



По словам Коршука, его ведомство неоднократно направляло авиаперевозчикам рекомендации по устранению неисправностей и избежанию технических сбоев. Впрочем, никакие рекомендации не обеспечили своевременный вылет или прилет для пассажиров.



Никакой информации о каких-то санкциях в отношении Bravo Airways Госавиаслужба не предоставила.

Напомним, экстремальное приземление самолета авиакомпании "Браво" в Жулянах в середине июня 2018 стало предвестником ряда серьезных проблем, которые начали одна за другой возникать у украинских туристов. В ходе расследования этой темы выяснились поразительные вещи. Очевидным стало то, что ни один украинский турист не застрахован от "кидалова", а шансы на компенсацию убытков нулевые.