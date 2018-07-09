17:18
9 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
27°C 17°C
  • вторник
    27°C 19°C
  • среда
    27°C 22°C
  • четверг
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Госавиаслужбе рассказали о дальнейшей судьбе Bravo Airways

34 Читати новину українською
Украинские туристы застряли в аэропорту
Украинские туристы застряли в аэропорту / hromadske.ua

Государственная авиационная служба сообщает, что лицензию у авиаперевозчика Bravo Airways отобрать не смогут, а на проверку туроператора Join Up! просто не имеют полномочий. Между тем скандал вокруг недобросовестного выполнения своих обязательств упомянутых структур перед туристами набирает обороты.

Об этом сообщает UBR.

Читайте также: Памятка для украинских туристов: что следует знать о путешествии через турагентство

Как оказалось, задержка рейсов со стороны авиакомпаний не является причиной для отзыва лицензии на пассажирские перевозки.

Bravo Airways, вокруг которой в последнее время происходит больше всего скандальных событий, связанных с существенными задержками или переносами рейсов с украинскими туристами, только в прошлом году проверяли более 14 раз. И ни в одном случае оснований для отзыва лицензии инспекторами обнаружено не было,
– пояснил исполняющий обязанности руководителя Госавиаслужбы Сергей Коршук.

А проверять туроператоров, в частности, JoinUp !, у которого было приобретено всего всего "проблемных" путевок, Госавиаслужба не может, ведь не имеет соответствующих полномочий.


Исполняющий обязанности руководителя Госавиаслужбы Сергей Коршук

По словам Коршука, его ведомство неоднократно направляло авиаперевозчикам рекомендации по устранению неисправностей и избежанию технических сбоев. Впрочем, никакие рекомендации не обеспечили своевременный вылет или прилет для пассажиров.

Никакой информации о каких-то санкциях в отношении Bravo Airways Госавиаслужба не предоставила.

Напомним, экстремальное приземление самолета авиакомпании "Браво" в Жулянах в середине июня 2018 стало предвестником ряда серьезных проблем, которые начали одна за другой возникать у украинских туристов. В ходе расследования этой темы выяснились поразительные вещи. Очевидным стало то, что ни один украинский турист не застрахован от "кидалова", а шансы на компенсацию убытков нулевые.

Теги: Новости Украины авиация Украинские туристы застряли за рубежом отдых
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
сегодня, 17:16 Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
Іван Яковина 2
Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
сегодня, 17:10 Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
Злой Одессит 58
Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
6 июля, 10:00 Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
87
Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
сегодня, 15:01 Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
Юрій Бутусов 477
Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка
сегодня, 13:00 Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка
Христина Бердинських 182
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук