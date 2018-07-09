У Державіаслужбі розповіли про подальшу долю Bravo Airways

Державна авіаційна служба повідомляє, що ліцензію у авіаперевізника Bravo Airways відібрати не зможуть, а на перевірку туроператора Join Up! просто не мають повноважень. Тим часом скандал навколо недобросовісного виконання своїх зобов'язань згаданих структур перед туристами набирає обертів.

Про це повідомляє UBR.

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Як виявилось, затримка рейсів з боку авіакомпаній не є причиною для відкликання ліцензії на пасажирські перевезення.

Bravo Airways, навколо якої останнім часом відбувається найбільше скандальних подій, пов'язаних із суттєвими затримками або перенесеннями рейсів з українськими туристами, тільки торік перевіряли понад 14 разів. І у жодному випадку підстав для відкликання ліцензії інспекторами знайдено не було,

– пояснив виконувач обов'язків керівника Державіаслужби Сергій Коршук.

А перевіряти туроператорів, зокрема, JoinUp!, у якого було придбано найбільше "проблемних" путівок, Державіаслужба не може, адже не має відповідних повноважень.



Виконувач обов'язків керівника Державіаслужби Сергій Коршук

За словами Коршука, його відомство неодноразово надсилало авіаперевізникам рекомендації щодо усунення несправностей та уникнення технічних збоїв. Втім, жодні рекомендації не забезпечили вчасний виліт чи приліт для пасажирів.

Жодної інформації про якісь санкції щодо Bravo Airways Державіаслужба не надала.

Нагадаємо, екстремальне приземлення літаку авіакомпанії "Браво" у Жулянах в середині червня 2018 стало передвісником низки серйозних проблем, які почали одна за одною виникати в українських туристів. У ході розслідування цієї теми з’ясувалися разючі речі. Очевидним стало те, що жоден український турист не застрахований від "кидалова", а шанси на компенсацію збитків нульові.